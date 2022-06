Jota Silva é reforço do V. Guimarães até 2025

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:24 Facebook

Jovem extremo, de 22 anos, foi elemento importante na subida do Casa Pia à Liga.

O extremo Jota Silva, de 22 anos, com contributo decisivo na subida do Casa Pia à Liga, é reforço do Vitória até 2025. Jogador em final de contrato, o jovem avançado justificou a aposta nos conquistadores. "É um clube grande em Portugal e é um clube que move uma cidade inteira. Os adeptos são apaixonados pelo clube. O clube em si, a história que tem, é impossível recusar o Vitória", revelou, aos meios oficiais do clube.



As metas em Guimarães estão bem definidas. "É o sonho de qualquer jogador poder jogar no Vitória. Os adeptos são incríveis, seja em casa, seja fora, são apaixonados pelo clube, seguem o clube para todo o lado e isso é uma das coisas que alicia os jogadores a virem para cá. Representar a seleção nacional é um sonho que qualquer jogador português tem, e acho que estou no clube certo para poder alcançar esse sonho", perspetivou.

Ainda desconhecido na elite do futebol português, Jota Silva revelou algumas das suas qualidades. "Sou ambicioso e determinado e acho que são duas características que se enquadram muito bem na minha forma de ser. Enquanto jogador, sou um jogador que vai dar tudo dentro de campo, que tem golo, que é rápido, que cria desequilíbrios e que, mais importante, trabalha em prol da equipa. Sou um desses jogadores. Desde o momento em que pisar o relvado do D. Afonso Henriques, desde o momento em que entrar na Academia, vou dar sempre tudo de mim, vou deixar tudo dentro de campo pelo Vitória", prometeu.