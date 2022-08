Jovane Cabral renova com o Sporting até 2025

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

O extremo internacional cabo-verdiano Jovane Cabral renovou, esta terça-feira, contrato com o Sporting até 2025, mostrando-se "muito feliz" por continuar a jogar no clube que diz ser "casa" e com o qual foi campeão nacional de futebol em 2020/21.

A renovação contempla uma cláusula de rescisão cifrada em 60 milhões de euros, deixando o jogador de 24 anos no emblema ao qual chegou em 2014 e, sabe o JN, o novo vínculo prevê um aumento salarial.

"Estou muito feliz. É sempre bom estarmos onde nos sentimos bem. Esta é a minha casa e é aqui que me sinto bem", declarou, citado pelos leões numa nota publicada no sítio oficial na Internet.

Com 97 jogos já realizados pelos 'verdes e brancos', e 21 golos apontados, o internacional por Cabo Verde esteve emprestado aos italianos da Lazio na segunda metade de 2021/22, na qual aprendeu "bastante", e agora está "de regresso para ajudar" o plantel às ordens de Rúben Amorim.

"Trago vontade de marcar golos, fazer assistências e ajudar a equipa onde o mister pedir. Estou totalmente focado e pronto para trabalhar", afirmou.

Além do título nacional, venceu no Sporting uma Taça de Portugal, uma Supertaça e três Taças da Liga, querendo trazer "mais alegrias" aos adeptos leoninos.