Jovane dá vitória aos leões no embate com o Belenenses SAD

JN Hoje às 22:30

Ao segundo jogo de treino do estágio, que o Sporting está a realizar no Algarve, chegou o primeiro triunfo, através do penálti convertido por Jovane Cabral (2-1). Sandro (própria baliza) e Ali Ndour fizeram os restantes golos do desafio.

Em comparação ao duelo contra o Portimonense Rúben Amorim realizou várias mudanças no onze inicial, tendo ainda promovido as estreias na pré-temporada dos internacionais por Portugal, presentes no Euro 2020, João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves.

Este foram os primeiros onze lançados por Amorim na partida: Maximiano; Luís Neto, Feddal e Rodrigo Fernandes; Porro, Dário Essugo, Tabata e Nazinho; Jovane, Tiago Tomás e Nuno Santos.

O destaque pela negativa vai para a lesão de Pedro Porro, logo nos minutos iniciais, que motivou a entrada do reforço Rúben Vinagre.