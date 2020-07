Jovane e Acuña de regresso ao onze do Sporting

JN Hoje às 20:03 Facebook

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, chamou Acuña, Jovane, Neto e Battaglia novamente à titularidade para o jogo frente ao Moreirense, no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga. Já Ricardo Soares fez apenas duas alterações em relação ao último jogo do Moreirense: Halliche rende Iago, que saiu do clube, e Bilel joga no lugar de Luís Machado.

Onze Moreirense: Pasinato; João Aurélio, Rosic, Halliche e Conté; Sori Mané e Alex Soares; Bilel, Filipe Soares e Gabrielzinho; Fábio Abreu

Onze Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Neto e Acuña; Matheus, Battaglia, Borja e Plata; Jovane Cabral e Sporar