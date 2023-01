Jovane foge à regra para janeiro

Luís Antunes Hoje às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD aceita ouvir ofertas numa exceção à estratégia de exigir cláusulas de rescisão para as principais figuras

Jovane Cabral renovou contrato no último verão até 2025, no entanto jogou pouco até então. E, sabe, o JN, é um dos poucos elementos do plantel que a SAD está disponível para avaliar o futuro e ouvir propostas na atual janela de mercado. O jogador alinhou apenas 153 minutos, realizou uma assistência, e tem tem sido preterido em detrimento de Trincão, Edwards, Nuno Santos e inclusive Arthur Gomes. A falta de espaço na equipa leva a SAD a mostrar abertura para estudar eventuais possibilidades para o futuro do futebolista, embora até à data ainda não surgiram propostas concretas a Alvalade.

A estratégia do executivo em relação ao atacante afigura-se como exceção à regra de não desejar negociar qualquer das principais figuras do plantel. Um cenário que não abrange apenas Porro e Edwards, em maior destaque nos últimos dias face ao interesse do Tottenham, mas também Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio. A ideia é de acenar com os valores das cláusulas de rescisão como forma de resistir e persuadir potenciais compradores.