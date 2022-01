Jovane na porta de saída à procura de mais tempo de jogo

André Bucho Hoje às 22:07 Facebook

Extremo volta aos treinos após dois meses lesionado. Empréstimo é bem visto pelo jogador, que perdeu espaço.

No meio da novela entre Marcus Edwards, Vitória de Guimarães e Sporting, os leões receberam o "reforço" Jovane, que esteva lesionado desde novembro, anexando assim mais uma opção ao ataque de Ruben Amorim. Mas o cabo-verdiano, sabe o JN, ciente das dificuldades em encontrar espaço no onze do leão, que tem apostado em Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho no trio de atacantes, está disposto a procurar soluções para ganhar o tempo de jogo que terá dificuldade em alcançar em Alvalade, seja com uma saída em definitivo, seja com um empréstimo.

No início da presente temporada, o extremo havia agarrado lugar no onze, tendo sido escolhido de início por Amorim na Supertaça, em quatro das cinco primeiras jornadas da Liga e no primeiro encontro da Liga dos Campeões, frente ao Ajax. A chegada do internacional espanhol, proveniente do Paris Saint-Germain, por empréstimo, no último dia de mercado, voltou a relegá-lo para o papel da época passada, onde foi utilizado essencialmente a partir do banco, recebendo a titularidade em jogos das taças.