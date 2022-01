Jovane volta a treinar integrado

JN Hoje às 16:42 Facebook

Cabo-verdiano regressou aos trabalhos do Sporting dois meses depois de se ter lesionado no joelho, frente ao Varzim, para a Taça de Portugal.

Estão praticamente terminadas as baixas no plantel leonino. Pedro Porro é o único jogador que se encontra ainda entregue ao departamento clínico.

Os leões começaram esta segunda-feira os trabalhos de preparação para a receção ao Braga, no sábado, com os titulares do encontro com o Vizela a fazerem trabalho de recuperação e os restantes trabalharam no relvado.