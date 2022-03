Jovane volta no verão com nova saída em mente

André Bucho Hoje às 21:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláusula da Lazio não passará a obrigatória e italianos não parecem interessados em negociar.

O empréstimo de Jovane à Lazio, selado no último dia do mercado de inverno, termina no final da temporada e o cabo-verdiano deve mesmo regressar a Alvalade, apesar da cláusula de compra opcional de oito milhões de euros, mas, sabe o JN, com fortes possibilidades de voltar a sair.

O extremo de 23 anos tem tido muitas dificuldades em afirmar-se em Roma e soma apenas 72 minutos de utilização, tendo ficado sentado no banco nos últimos cinco encontros, entre Série A e Liga Europa. No contrato de empréstimo ficou acordado um valor opcional de compra de oito milhões de euros, que passaria a ser obrigatório caso Jovane realizasse 10 encontros com um mínimo de 45 minutos no campo. Neste momento, tem apenas uma partida cumprida nessas condições e a Lazio tem apenas oito jogos por disputar até ao final da temporada, pelo que está excluída a hipótese da cláusula passar a obrigatória. Ainda assim, a Lazio poderia acioná-la se assim o entender, mas a equipa liderada por Maurizio Sarri não conta com o jogador para a próxima temporada e, por isso, Jovane estará de regresso a Alvalade.