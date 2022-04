JN/Agências Hoje às 12:25 Facebook

O Benfica divulgou um vídeo onde um jovem adepto, chamado João, cumpriu o sonho de entrar em campo com a equipa do Benfica e conheceu o seu ídolo, Darwin Núñez. Este encontro aconteceu na partida com o Famalicão, a contar para a 31.ª jornada da Liga.