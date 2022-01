Jovem adepto do Bétis faleceu vítima de cancro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:06 Facebook

Um aficionado do Bétis de 17 anos faleceu esta segunda-feira vítima de um cancro. Tinha acompanhado a equipa espanhola na sua cama de hospital.

Esta é daquelas histórias que faz perceber que o futebol é muito mais do que um desporto. Mexe com emoções, movimenta milhares de pessoas e motiva longas deslocações, mesmo que seja numa cama de hospital.

Foi assim que Miguel Toral, adepto do Bétis, demonstrou a paixão pela equipa espanhola. Deitado na sua cama de hospital, onde estava internado devido a um grave cancro, não viu o estado de saúde como impedimento e acompanhou o Bétis em vários jogos, tendo conhecido jogadores, o treinador e recebido algumas camisolas.

Miguel Toral faleceu esta segunda-feira, devido ao cancro que o atormentava e o próprio Bétis deu a notícia nas redes sociais, referindo-se ao jovem como "um exemplo de luta e de vida". Esse espírito ficou bem retratado nos finais de novembro, quando Miguel Toral escreveu que ia assistir ao jogo do Bétis no terreno do Celta de Vigo, apenas com a sua cama de hospital, mesmo que isso custasse "mar e terra".