Jovem atacante troca F.C. Porto pelo Atlético de Madrid

Gabriel Carvalho, de 18 anos, assinou contrato com o Atlético de Madrid, válido até 2026. Jogava nos juniores do F. C. Porto.

O avançado Gabriel Carvalho trocou o F. C. Porto pelo Atlético de Madrid. O extremo, que percorreu grande parte da formação no Sporting, jogava atualmente nos juniores dos dragões e chega aos colchoneros a custo zero. Assinou até junho de 2026 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros.

Natural do Porto, Gabriel Carvalho iniciou a formação no Leixões, mas rapidamente se transferiu para o clube leonino, onde esteve durante oito anos. Em 2020, rumou aos dragões.