Jovem central a caminho do Benfica e reforço confirmado no Gil Vicente

Em França, apontam o jovem Lenny Lacroix como reforço do Benfica, enquanto Rodrigo Battaglia rescindiu com o Sporting e foi apresentado no Maiorca. Oficializado pelo Gil Vicente foi o japonês Mizuki Arai, tal como o belga Arthur Teate, pelo Rennes, e o sul-coreano In-beom Hwang, pelo Olympiakos, de Pedro Martins.

Benfica: Segundo o jornal francês "L'Equipe", Lenny Lacroix vai ser reforço do Benfica. O jovem defesa central, de 19 anos, deve custar 1 milhão de euros e assinar por quatro épocas pelas águias.

Gil Vicente: Mizuki Arai reforça o meio-campo gilista, por empréstimo do Tokyo Verdy. O médio japonês, de 25 anos, reencontra Fujimoto no clube de Barcelos. Na época passada, disputou 30 jogos e marcou seis golos pelo clube nipónico.

Lourosa: O veloz Daniel Rodriguez é reforço dos lusitanistas, que militam no Campeonato de Portugal. O ala, de 27 anos, representou a Académica, da Liga 2, e o Oliveira do Hospital, da Liga 3, na temporada passada.

Maiorca: Rodrigo Battaglia rescindiu com o Sporting e foi oficializado pelo Maiorca, da liga espanhola, clube ao qual havia sido cedido pelos leões na temporada passada. O médio argentino assinou um vínculo válido por três temporadas.

Manchester City: De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o campeão inglês ainda não desistiu de Marc Cucurella, defesa esquerdo do Brighton. Apesar de o City ainda estar longe dos 58 milhões de euros pretendidos pelo Brighton, a vontade do jogador em mudar-se para Manchester pode ajudar a um final feliz nas negociações.

Rennes: Depois das sucessivas negas do Benfica por Morato, o Rennes avançou para Arthur Teate, defesa central internacional pela Bélgica, que jogava no Bolonha, da Serie A italiana. O negócio ficou fechado por um valor a rondar os 19 milhões de euros, sendo que o jovem, de 22 anos, assinou por quatro épocas pelo clube francês.

Marselha: Nuno Tavares estará na órbita do Marselha. O lateral esquerdo, internacional sub-21 por Portugal, pode mudar-se para a liga francesa por empréstimo do Arsenal. Ainda nos marselheses, o chileno Alexis Sanchez, do Inter de Milão, é um dos alvos para reforçar o ataque.

Torino: O ex-Benfica Valentino Lázaro vai voltar a ser cedido pelo Inter de Milão, desta feita ao Torino, da Serie A italiana. O acordo entre os dois clubes contempla uma opção de compra avaliada em 6 milhões de euros.

Olympiakos: Dias após o afastamento da Liga dos Campeões, Pedro Martins recebe um reforço para o meio-campo. O internacional sul-coreano In-beom Hwang, de 26 anos, foi contratado aos russos do Rubin Kazan.