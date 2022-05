Jovem com camisola de Ronaldo retirado de bancada com adeptos do Atlético de Madrid

JN Hoje às 14:02 Facebook

Situação aconteceu no dérbi madrileno de ontem, entre o Atlético e o já campeão espanhol Real Madrid.

Um jovem adepto do Real Madrid, que vestia uma camisola dos "merengues" com o nome de Ronaldo, teve de ser retirado, juntamente com o pai, de uma bancada destinada a adeptos do Atlético de Madrid durante o dérbi de ontem, disputado no Estádio Wanda Metropolitano.

As imagens televisivas, transmitidas pela Movistar, mostram alguns adeptos do Atlético furiosos com a presença do jovem, equipado com as cores do rival, e do pai.

Por entre muitos insultos, os dois adeptos do Real Madrid foram retirados da bancada com a ajuda dos seguranças presentes.