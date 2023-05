Jovem de 16 anos renova com o F. C. Porto

Vasco Sousa renovou contrato, esta terça-feira, com o F. C. Porto, mas os dragões não revelaram a duração do prolongamento do vínculo.

O F. C. Porto anunciou a renovação do contrato de Vasco Sousa, extremo de 16 anos, que atua nos sub-17 dos dragões. O emblema azul e branco não revelou a duração do prolongamento do vínculo do jovem jogador.

Vasco Sousa já participou em 32 jogos pela equipa júnior do F. C. Porto, tendo apontado 12 golos. O jovem revelou que já cumpriu o "sonho de ser jogador do F. C. Porto" e que almeja chegar à equipa principal.

"Sinto-me muito feliz. Fico feliz pela confiança do F. C. Porto em mim. Quero continuar a trabalhar agora. Desde pequeno, o meu sonho sempre foi ser jogador do F. C. Porto, agora o objetivo é chegar à equipa principal. As minhas referências são o Otávio e o Galeno, são jogadores da minha posição e acho-os muito bons. O episódio mais curioso? Surgiu com o Marchesín: ele estava a tentar acertar na barra, disse para eu ir para a baliza e chutou para mim", disse, em declarações ao F. C. Porto.