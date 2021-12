Jovem de 20 anos cai inanimado durante jogo em Oleiros

Sandra Alves Hoje às 01:34 Facebook

Um jogador de 20 anos da equipa Pedrógão de São Pedro, de Penamacor, caiu inanimado em campo quando decorria a segunda parte do encontro com o Águias do Moradal, de Oleiros. Jovem foi transportado para o hospital de Castelo Branco.

"Foi um momento crítico", descreveu António Pinto, presidente da direção do Pedrógão de São Pedro, em declarações à Rádio Cova da Beira.

Edgar Marques, defesa de 20 anos, caiu inanimado no campo do Estreito, em Oleiros, este domingo à tarde, numa altura em que estava longe da disputa de bola. "Quando nos apercebemos, o jogador estava caído no terreno de jogo", acrescentou o dirigente da equipa do concelho de Penamacor.

A segunda parte ia a meio e "o jogo esteve parado cerca de meia hora" para Edgar receber assistência, primeiro pelo massagista da equipa, depois pelos bombeiros e equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Em seguida, foi transportado para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco. António Pinto acrescentou que, "quando saiu do Estreito, o jogador já estava estabilizado".

O jogo entre o Águias do Moradal, de Oleiros, e o Pedrógão de São Pedro, de Penamacor, da 14ª jornada do campeonato distrital da Associação de Futebol de Castelo Branco, e terminou com a vitória da equipa da casa por 3-1.