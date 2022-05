Jovem desportista quer competir nos Jogos Olímpicos e na Volta a Portugal

"Carrego comigo todos os sonhos do Mundo". É com este verso de Fernando Pessoa que o jovem Alexandre Montez encara o futuro. Treina e compete no triatlo e no ciclismo de estrada para concretizar os objetivos de uma vida: competir nos Jogos Olímpicos e na Volta a Portugal.

A participação nos Jogos Olímpicos de Verão, Paris 2024, em representação de Portugal, pode ainda ser uma "suave miragem", mas a presença na próxima Volta a Portugal com a camisola da LA Alumínios/Credibom/ Marcos/Car, poderá ser uma realidade, face à confiança que o diretor-desportivo da equipa deposita no atleta de Santarém.

Aos 20 anos, o "Filho do Martino", como diz a brincar, tem as ideias definidas quanto ao futuro. "Quero ser profissional. Se no triatlo, se no ciclismo, só tempo o dirá. Tem a ver com as oportunidades", justifica.

Alexandre Montez, nascido a 6 de janeiro de 2002, na Aldeia de Além, freguesia de Alcanede, no concelho de Santarém, confidenciou as suas ambições. "Tenho o sonho Olímpico. Como vou lá chegar não sei, mas espero e trabalho para isso. Correr a "Portuguesa", com o meu pai, que foi ciclista amador e o meu avô "Zé Gato" ao lado, será uma realidade vivida e acariciada desde criança", diz, ao JN, a sorrir.

Entre 2018 e 2021, Alexandre Montez, conquistou diversas medalhas de grande nível internacional no triatlo. No ciclismo, cuja estreia só aconteceu em 2021 na Clássica de Viana do Castelo, conquistou, este ano, a camisola branca, liderança da Juventude na Volta a Portugal do Futuro.

Olhando para trás, Alexandre recorda o percurso, primeiro no triatlo e depois no ciclismo, sempre assente em "grande dedicação, trabalho e humildade". Em 2013, Montez teve a primeira experiência no triatlo. No ano seguinte, competindo como Iniciado, em Abrantes, conseguiu o primeiro pódio da carreira, o que lhe acicatou o gosto pela modalidade. "Até 2016 competi pelo Rio Maior Triatlo e depois mudei de clube e de treinador, passando a competir pelo Clube Olímpico de Oeiras e a ser treinado por Nuno Ricardo. A partir daí comecei a levar a modalidade mais a sério", recorda.

PUB

O desporto levou-o a deixar a Aldeia de Além e a ir estudar para Rio Maior, para onde depois mudou a residência. O grande apoio da família, pais, irmão (que é mais novo) e avós, "tem sido decisivo", diz o triatleta/ciclista, lembrando as recentes Volta a Portugal do Futuro e o GP Azores/Volta a São Miguel. "A família apareceu de surpresa nas duas corridas. Foi uma grande motivação extra", lembra.

O triatlo é muito exigente em termos de preparação: sessões diárias de natação, corrida uma vez por semana e quatro a cinco treinos semanais de bicicleta. Quando tem provas de ciclismo, Alexandre altera a preparação - aumenta a prática da bicicleta, reduzindo a natação.

Apesar de o triatlo ser preponderante nos treinos e competição, a chegada ao ciclismo "foi uma lufada de ar fresco" para Alexandre Montez. "Senti que cresci na forma de encarar o desporto. Nesta modalidade a camaradagem é preponderante", justifica.

Alexandre já conhecia Hernâni Broco, diretor-desportivo da LA Alumínios, com quem fez o ajuste da bicicleta para o triatlo. Foi a convite do amigo que o jovem da Aldeia de Além decidiu ir mais longe e experimentar o ciclismo de estrada.

"Foi engraçado ver que algumas das pessoas do staff das equipas correram com o meu pai. Depois porque no ciclismo conheci uma nova realidade. O staff cuida de nós como filhos, enquanto no triatlo temos de fazer tudo", explica, ao abrir o jogo sobre o que encontrou na LA Alumínios. "Uma equipa jovem e com grande potencial, com uma forte união e espírito de grupo, que nos faz crescer como atletas e como pessoas", acrescenta.

Dividido entre dois amores, Alexandre tem uma agenda preenchida para os próximos tempos. No triatlo, vai participar em duas provas da Taça de Portugal, em Oeiras e Abrantes, enquanto no ciclismo tem "a vida em suspenso", graceja. "Ainda não sei se vou fazer a Volta a Portugal (4 a 15 de agosto). Se isso acontecer a família não vai alugar um quarto vai ser uma ou duas autocaravanas", acrescenta Alexandre Montez.

Conquistas desportivas

Triatlo: Bicampeão Europeu de Estafetas Mistas Juniores, medalha de ouro em Estafetas Mistas na Taça da Europa de Triatlo Júnior (Banyoles/Espanha) e medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude (Buenos Aires/Argentina), entre muitas outras conquistas.

Ciclismo: Vice-Campeão Nacional de Rampa de Juniores; enquanto como Sub23, em 2021, integrado na equipa da LA Alumínios, venceu a Classificação Coletiva da Volta a Portugal do Futuro. Em 2022 foi 8.º na Geral e Vencedor da Juventude na Volta a Portugal do Futuro, 4.º no GP Azores/Volta a São Miguel e 96.º na Volta ao Alentejo.