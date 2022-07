Jovem do F. C. Porto que foi atingido por bola na cara "a evoluir positivamente"

JN Hoje às 22:02 Facebook

Avançado dos sub-15 recupera do traumatismo crânio-encefálico sofrido num jogo com o V. Guimarães.

Segundo nota publicada no site oficial do F. C. Porto, o avançado "já iniciou o processo de reabilitação neurológica e, pese embora a necessidade de alguns cuidados médicos, encontra-se a evoluir positivamente".

Na semana passada, a cinco minutos do final do jogo com o Vitória de Guimarães, Rodrigo Moreira caiu inanimado no relvado após ter sido atingido com uma bola, o que obrigou a uma interrupção do jogo de 40 minutos. O jogador sofreu um traumatismo crânio-encefálico e continua internado no Hospital de São João. Na nota do clube portista, não é adiantada uma data para a alta do jovem futebolista.