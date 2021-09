Susana Silva Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Martim Fernandes, de 15 anos, tornou-se o mais novo futebolista português a jogar na competição europeia.

O dia 15 de setembro de 2021 vai ficar marcado para sempre na memória de Martim Fernandes, da equipa de sub-19 do F. C. Porto. Aos 15 anos, sete meses e 28 dias, o defesa direito tornou-se o mais jovem futebolista português a estrear-se na UEFA Youth League, o equivalente à Liga dos Campeões no escalão de juniores.