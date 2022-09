Jovem guarda-redes do São Paulo marca de livre e já é apelidado de novo Rogério Ceni

JN Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Leandro, guarda-redes dos sub-20 do São Paulo, inaugurou o marcador na goleada por 6-0 frente ao Penapolense na execução de um livre direto. As comparações com o Rogério Ceni, que marcou 131 ao longo da carreira, não tardaram.

Há um novo Rogério Ceni no São Paulo. Leandro, guarda-redes da equipa sub-20 do clube brasileiro, marcou ao Penapolense na execução de um livre direto, em jogo a contar para o campeonato Paulista da categoria.

O jovem, de 19 anos, vinha tentado a sua sorte nos lances de bola parada em partidas anteriores, acabando por se estrear a marcar num encontro que o São Paulo acabaria por vencer por 6-0.

PUB

Os adeptos do São Paulo não demoraram a classificar Leandro como o novo Rogério Ceni, atual treinador da equipa principal paulista, que mesmo sendo guarda-redes apontou 131 golos pelo clube ao longo da carreira.