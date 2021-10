Jovem pérola do Manchester City com três estreias de sonho

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Cole Palmer, jogador de apenas 19 anos, teve uma semana de sonho pelo Manchester City, com estreias e golos.

Enquanto jovem, a estreia pela equipa principal é um dos momentos mais aguardados por um jogador profissional. Partilhar o relvado com os melhores jogadores do clube, sentir o apoio fervoroso dos adeptos e marcar o primeiro golo são momentos que são recordados por futebolistas durante anos.

Cole Palmer está a viver um verdadeiro sonho nestes últimos dias. O médio do Manchester City estreou-se pela equipa principal no sábado, tendo entrado nos últimos minutos do encontro frente ao Burnley e deu os primeiros toques na bola na Premier League. Não foi muito tempo, mas a primeira vez nunca se esquece. Duas horas depois, Palmer foi chamado para o encontro dos sub-23 contra o Leicester e deu continuação ao dia de sonho. Marcou três golos na vitória do City e gravou mais um momento no seu álbum de recordações mental.

A qualidade exibicional e o momento que carregava sobre as costas valeram-lhe um lugar no banco da equipa comandada por Pep Guardiola no encontro desta terça-feira, frente ao Club Brugge, a contar para a Liga dos Campeões. O médio entrou aos 64 minutos para o lugar de Kevin De Bruyne, marcando assim a estreia na prestigiada prova de clubes. Três minutos depois, marcou o quarto golo do City no jogo, acrescentando mais um capítulo nesta história.

De sábado a terça-feira, Cole Palmer viveu um verdadeiro sonho. Estreou-se pela equipa principal, umas horas depois fez um hat-trick e três dias depois estreou-se e marcou na Liga dos Campeões. Guardiola explica que Palmer "está a crescer e a melhorar muito a cada dia" e este pode ser a primeira etapa de uma grande carreira futebolística.