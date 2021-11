Jovem português convocado pelo Leicester para a Liga Europa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Wanya Marçal está a dar os primeiros passos na equipa principal do Leicester aos 19 anos.

Nasceu no Porto e mudou-se com os pais para Inglaterra com apenas quatro anos. O jovem juntou-se às camadas jovens do Leicester, antigo campeão inglês, e foi ganhando mais protagonismo até ter assinado contrato profissional com os "foxes" até 2024.

Wanya Marçal foi convocado para a equipa principal pela primeira vez, no encontro da Taça da Liga frente ao Brighton, embora não tendo saído do banco de suplentes. A sequência de momentos importantes transferiu-se para a seleção nacional, tendo-se estreado pela equipa sub-20 de Portugal no último encontro frente à Alemanha.

O jovem médio de 19 anos foi convocado pelo técnico Brendan Rodgers para o jogo contra o Legia, a contar para a Liga Europa. É assim mais uma solução portuguesa para o treinador do Leicester, que já conta com Ricardo Pereira no plantel.