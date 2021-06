Jovem português da Liga 2 oficializado na Bundesliga

JN Hoje às 10:02 Facebook

Guilherme Ramos, defesa central do Feirense, assinou contrato por quatro épocas com o Arminia Bielefeld. Negócio rende 1,2 milhões de euros.

Titular absoluto no Feirense, Guilherme Ramos, de 23 anos, deu um passo decisivo na carreira e foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Arminia Bielefeld, do principal escalão do futebol alemão. O jogador foi formado no Sporting, clube que ainda lucrou com metade do valor da transferência por ter direitos económicos sobre o defesa central, um dos pilares da equipa da Feira na última época.

Frank Kramer, treinador da formação alemã, considera Guilherme Ramos "um defesa assertivo com uma boa interceção, que sabe defender à frente e atua com calma a construir jogo". O técnico sublinha ainda "o caráter" do jogador que "encaixa bem com a equipa".

Por seu turno, o jogador confessa sentir-se "realmente ansioso" por jogar na Bundesliga, um dos campeonatos mais competitivos do Mundo. "É a primeira vez que vou jogar no estrangeiro e numa 1.ª Divisão. É realmente emocionante e mal posso esperar", adiantou.

Na época passada, Guilherme Ramos fez 31 jogos pelo Feirense e marcou dois golos. Chegou ao clube da Feira em 2019/20 e depressa se assumiu como titular, depois de ter cumprido a formação no Sporting e atuado uma época, por empréstimo dos leões, no Mafra. Em janeiro esteve a um pequeno passo de se transferir para o Atlético de Madrid, mas acabou por ficar no Feirense por ser um jogador importante numa equipa que lutava pela subida de divisão.

As negociações com o Arminia Bielefeld foram conduzidas pelo agente Carlos Gonçalves.