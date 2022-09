Jovem que se estreou pelo Arsenal impedido de se vestir com os colegas

Ethan Nwaneri, que neste fim de semana se tornou o mais jovem futebolista de sempre a jogar na Premier League, teve de se vestir num balneário à parte, devido à lei de proteção de menores.

Than Nwaneri, jovem de 15 anos que se estreou no domingo pelo Arsenal, na vitória sobre o Brentford, por 3-0, para a Premier League, tornou-se no mais jovem de sempre a atuar no principal escalão inglês de futebol, mas foi obrigado a equipar-se num balneário à parte, devido às leis de proteção de menores existentes no país.

De acordo com o jornal 'Daily Telegraph', o jovem futebolista, não se equipou com a restante equipa dos gunners, líderes do campeonato inglês.

Com 15 anos e 181 dias, Nwaneri, nascido em 2007, entrou em campo já nos descontos, para o lugar do português Fábio Vieira, que saiu lesionado.

O anterior recordista da Premier League era Harvey Elliott, do Liverpool, que tinha 16 anos e 30 dias quando se estreou no campeonato Inglês, em 2019.