Jovem renova com o F. C. Porto e Di María um ano na Juventus

Gonçalo Borges vai renovar com os Dragões até 2027 e a Juventus tem tudo acordado com Di María e Pogba.

F. C. Porto: O jovem Gonçalo Borges vai renovar com os dragões até 2027, segundo informou Pedro Sepúlveda. O avançado de 21 anos tinha mais um ano de contrato e vai ficar por mais cinco temporadas no F. C. Porto, tendo uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Juventus: Massimiliano Allegri irá receber em breve dois reforços de peso. De acordo com Fabrizio Romano, Di María vai assinar um contrato de uma época com a Juventus, depois de ter terminado o vínculo com o PSG. Paul Pogba, que também findou contrato com o Manchester United, vai regressar à formação de Turim e deverá chegar no sábado.

Di Maria Foto: Adrian DENNIS / AFP

Ajax: Steve Bergwijn está de saída do Tottenham para assinar pelo Ajax, informou a Sky Sports. O extremo neerlandês vai assinar por cinco anos e custará 30 milhões de euros aos cofres da equipa.

Torino: ​​​​​​​O antigo jogador do Benfica Radonjic vai reforçar o Torino, informou Fabrizio Romano. O extremo que esteve emprestado pelo Marselha às águias na última época irá abandonar a formação francesa para se juntar ao conjunto italiano.

Barcelona: ​​​​​​​A renovação de contrato do jovem Gavi está finalizada. De acordo com o diretor desportivo do Barcelona Mateu Alemany, o médio de 17 anos via permanecer na Catalunha. Ainda não se sabe mais detalhes quanto à renovação, mas esta era uma prioridade para os "culés", visto que a atual cláusula de rescisão era de 50 milhões de euros e o contrato findava em 2023.

Bétis: O veterano jogador Joaquín renovou contrato por mais uma época com o Bétis. O extremo espanhol prolonga assim a estadia no clube de Sevilha, onde irá jogar, pelo menos, até aos 42 anos.

Estoril: Os canarinhos confirmaram esta quarta-feira a contratação de Pedro Álvaro ao Benfica. O defesa central de 22 anos atuava na equipa B das águias e agora muda-se para o Estoril com um contrato válido para as próximas três temporadas.

Liga 3: O Oliveira do Hospital confirmou esta quarta-feira as contratações de Chastre, Amadu Ture e Rodolfo Simões, todos provenientes do Salgueiros. Ainda a Liga 3, o Anadia confirmou a Rui Borges como o novo treinador da equipa.