Jovem skater e youtuber de 22 anos morre em acidente de avião

Josh Neuman foi uma das vítimas mortais da queda de um avião na Islândia, na última semana.

Autor de vídeos populares de skate no YouTube e influente nas redes sociais, Josh Neuman morreu na sequência da queda de um avião na Islândia que, no total, vitimou quatro pessoas.

O jovem norte-americano de 22 anos tinha uma presença assídua nas redes sociais, partilhando vídeos de acrobacias no skate no YouTube, plataforma onde criou alguns dos vídeos mais populares da modalidade, tendo cerca de 1,19 milhões de subscritores e 172 mil seguidores no Instagram.

O avião Cessna 172 em que seguia desapareceu na passada quinta-feira, tendo sido encontrado na Islândia três dias depois por uma equipa de resgate. As autoridades islandesas confirmaram agora a morte de quatro pessoas, sendo que uma delas foi Josh Neuman. O norte-americano viajava para uma colaboração com a marca de roupa Suspicious Antwerp.