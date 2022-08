Jovens águias voam para título inédito

André Bucho Ontem às 23:22 Facebook

Golo solitário de Luís Semedo, cinco minutos depois de entrar, vale a conquista da primeira edição da Taça Intercontinental sub-20.

A conquista da Youth League na temporada passada abriu a hipótese aos jovens do Benfica de se sagrarem os primeiros campeões da Taça Intercontinental em Sub-20. Do outro lado estavam os sub-20 do Peñarol, que tinha conquistado a Taça Libertadores em sub-20, a representar a América do Sul. No mítico Estádio Centenário, em Montevideu, estavam cerca de 40 mil pessoas nas bancadas, num ambiente incrível e que os encarnados dificilmente esquecerão, pela vitória alcançada graças a um golo de Luís Semedo.

As águias entraram com vontade de assumir o jogo, tentando ter bola e condicionar a saída dos uruguaios, mas o bloco baixo que enfrentaram não permitiu muita margem de manobra aos pupilos de Luís Castro, que tentaram bascular o jogo para os flancos à procura de criar perigo, sem grande sucesso. O Peñarol era perigoso nas transições e, apesar de não ter tido oportunidades claras, criou mais perigo.