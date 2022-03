Jovens ucranianos convivem com equipa principal do Sporting

JN Hoje às 20:59 Facebook

O treino matinal do Sporting contou esta quinta-feira com a presença de vários jovens ucranianos refugiados fugidos da guerra no país, e que integram, neste momento, as camadas jovens leoninas.

O clube partilhou imagens da sessão de trabalho nas redes sociais, no qual se pode ver o plantel principal a conviver com os jovens futebolistas, que foram recebidos pelo clube para continuarem a evoluir e, quem sabe um dia, representar os leões ao mais alto nível.

"Os jovens ucranianos que o Sporting CP acolheu, assistiram hoje [quinta-feira] ao treino da nossa equipa e alguns jogaram com os Leões. Uma experiência que jamais esquecerão", escreveu o clube na mensagem a acompanhar as fotografias.