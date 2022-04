Judo. Quando aprender a cair pode salvar uma vida

Escola de Judo para Todos tem como prioridade o desenvolvimento humano. Ambiente familiar entusiasma.

Nasceu para todos e vai continuar com a mesma matriz. "Sendo o judo uma modalidade para a vida e de respeito pelo próximo, fazia todo o sentido batizar o nosso clube como Escola de Judo para Todos. Temos um espaço aberto a todos os jovens e sem qualquer tipo de discriminação" explica, ao JN, Jorge Inocêncio, criador da coletividade que funciona na vila de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães. Com brilho nos olhos e um discurso emocionado, é com nostalgia que recorda o desenvolvimento dos jovens.

"Aprendem a interagir uns com os outros e perdem os medos naturais de uma criança. A evolução tem sido notória e, passados alguns meses, verificamos o crescimento deles como pessoas. Há testemunhos de pais que nos relatam com agrado as diferenças que veem nos filhos. Dá-nos uma energia tremenda e sinto-me melhor pessoa por ajudar outra pessoa a tornar-se melhor", observa.