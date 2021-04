Judoca Diogo Brites eliminado em -100 kg

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

O judoca Diogo Brites, de 20 anos, perdeu este domingo na sua estreia em Europeus, em Lisboa, ao ser eliminado no primeiro combate de -100 kg diante do bielorrusso Mikita Svyrid, já no 'ponto de ouro', por 'waza-ari'.

Brites, judoca do Sporting e ainda sem 'ranking' nos seniores, aguentou o combate diante de Svyrid, 25.º e em zona de apuramento para os Jogos Olímpicos, até ao tempo extra, após os quatro minutos regulamentares.

O judoca, que já tinha dois castigos, acabou por ceder aos dois minutos do prolongamento, seis no total, numa projeção que deu 'waza-ari' ao bielorrusso.