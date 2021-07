Judoca israelita Tohar Butbul fica sem adversário pela segunda vez

Hoje às 13:00 Facebook

O judoca sudanês Mohamed Abdalrasool abandonou, esta segunda-feira, a competição olímpica Tóquio2020 de -73kg antes do combate com Tohar Butbul, sem dar qualquer justificação, tornando-se no segundo atleta a evitar um confronto com o israelita.

No sábado, o argelino Fethi Nourine foi obrigado a entregar a sua credencial e deixar os Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de ter renunciado à competição, perante a possibilidade de defrontar o israelita Tohar Butbul, em "apoio à causa palestina".

Hoje, Abdalrasool esteve nas pesagens, mas não marcou presença no combate com o israelita, sem apresentar uma justificação para a ausência.

Butbul, que terminou o torneio de -73kg na sétima posição, disse ter sido informado de que o judoca sudanês tinha uma lesão no ombro, justificação que não convenceu a delegação israelita.

"Estas coisas às vezes acontecem no judo, não foi estranho para mim", disse o israelita, que já em 2019 viu o argelino Nourine retirar-se dos Mundiais, antes de um confronto entre ambos, devido à questão palestina.

Depois da retirada de Fethi Nourine, a Federação Internacional de Judo considerou a decisão do judoca "é totalmente oposta" aos valores do organismo, que diz defender "uma política estrita de não discriminação" e de "promoção da solidariedade como princípio fundamental".