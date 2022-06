Judoca Jorge Fonseca conquista prata no Grand Slam da Mongólia

JN/Agências Hoje às 13:45 Facebook

O judoca português Jorge Fonseca, bicampeão mundial, conquistou, este domingo, a medalha de prata em -100 kg no Grand Slam de Ulan Bator, na Mongólia, competição que marca o arranque do apuramento olímpico para Paris2024.

Na final, o número um do ranking mundial defrontou o campeão europeu de juniores, o russo Matvey Kanikovskiy, que competiu sob a bandeira da federação internacional, perdendo nos primeiros minutos do duelo.

O judoca luso foi incapaz de criar dificuldades ao oponente, de 20 anos, que venceu com uma vantagem de waza-ari alcançada depois de efetuar uma projeção com uchi-mata.

Em Ulan Bator, Jorge Fonseca estreou-se na segunda eliminatória, vencendo o cazaque Nurlykhan Sharkhan (174.º do mundo), por acumulação de shidos do oponente, e nos quartos de final eliminou o mongol Gonchigsuren Batkhuyag, que apenas cedeu no 'golden score' por 'waza-ari'.

Nas meias-finais, o bicampeão mundial superou, com um ippon em apenas nove segundos, o atual campeão europeu, o neerlandês Michael Korrel, número seis da hierarquia e quarto cabeça de série no torneio, apurando-se para a final, na qual foi derrotado por Kanikovskiy.

Esta foi a primeira competição de Jorge Fonseca, depois do judoca ter sido afastado de forma inesperada logo no primeiro combate dos Europeus de Sófia, em 1 de maio.

Fonseca foi campeão mundial em 2019 e 2021, tendo conquistado no ano passado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a terceira do judo português no maior evento mundial, depois das conquistas de Nuno Delgado, em Sydney2000, e Telma Monteiro, no Rio2016.

Na categoria de -90 kg, Anri Egutidze começou por vencer o mongol Munkhtulga Darmaabazar com um ippon no golden score, depois de um empate em waza-ari nos quatro minutos do combate.

Contudo, na ronda seguinte, o judoca luso acabou por ser eliminado pelo neerlandês Noël van 't End, 16.º do ranking mundial, ao somar o terceiro 'shido' durante o golden score.