Judoca Patrícia Sampaio conquista bronze no Grand Slam de Tashkent

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria -78 kg do Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, ao bater a eslovena Metka Lobnik por 'waza-ari'.

Patrícia Sampaio, de 23 anos, estreou-se na segunda ronda contra a jovem uzbeque Iriskhon Kurbanbaeva, 46.ª do ranking mundial, vencendo por 'waza-ari', após 46 segundos de 'golden score'.

Nos quartos-de-final, contra a japonesa Rika Takayama, 24.ª da hierarquia, a judoca lusa não conseguiu evitar o 'ippon' da nipónica, marcado no início do segundo minuto do combate.

A olímpica portuguesa discutiu o acesso ao bloco de finais com a número três do mundo, a alemã Anna-Maria Wagner, campeã mundial em 2021 e bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio e entrou em período de 'ponto de ouro' sem pontuações, perto dos três minutos de 'golden score', a portuguesa conseguiu um 'ippon', eliminando a germânica pela segunda prova consecutiva.

No seu último e derradeiro combate, perante a jovem eslovena Metka Lobnik, Patrícia Sampaio, 15.ª do ranking mundial, controlou e procurou a pontuação ao longo dos quatro minutos regulamentares, mas sem sucesso.

No 'ponto de ouro', Patrícia Sampaio demonstrou a sua superioridade, projetando a adversária e pontuando 'waza-ari', que lhe garantiu a conquista da medalha de bronze.

O bronze de Patrícia Sampaio junta-se à prata conseguida na sexta-feira por Catarina Costa, na categoria de -48 kg.