Julia Terziyska atinge os "quartos" do ITS W25 Porto

Tenista búlgara venceu a grega Valentini Grammatikopoulou em dois sets.

A búlgara Julia Terziyska venceu esta quinta-feira Valentini Grammatikopoulou com os parciais de 7-5 e 6-3 e alcançou os quartos de final do torneio ITS W25 Porto.

Nos pares, a representação portuguesa teve hoje o último dia, isto, depois da eliminação da dupla Maria Garcia e Sofia Pinto ante as primeiras favoritas desta variante, a grega Valentini Grammatikopoulou e a holandesa Quirine Lemoine, por 6-0 e 6-3.

Já Inês Murta, que fazia dupla com a búlgara Julia Terziyska, não conseguiu encontrar argumentos para fazer frente a Federica Rossi e Tatiana Pieri, com as italianas a avançar paras as meias-finais, por 6-1 e 7-6 (3).