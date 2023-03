Julian Nagelsmann: "Cancelo vai ter oportunidade de ser titular"

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, abordou a situação de João Cancelo, admitindo que o defesa "vai ter oportunidade de ser titular". Técnico admitiu que houve um treino onde o português "não esteve bem".

"Ele terá a oportunidade de ser titular. Sempre reagiu positivamente. Só houve um treino em que ele não treinou bem", começou por explicar Nagelsmann.

"Tivemos uma conversa muito, muito boa. Contei-lhe um pouco sobre o meu passado pessoal. Ele tem uma situação pessoal semelhante à minha [Naggelsman perdeu o pai aos 20 anos e a mãe de Cancelo faleceu quando o português tinha 18 anos]. Tentei explicar-lhe como lidar com isso e como eu lidei", continuou o técnico.

Nagelsmann assumiu que Cancelo reagiu bem à conversa. "Tentei transmitir-lhe o que senti naquela altura e mostrar-lhe as oportunidades que pode ver nisso. Ele também continuou a conversa muito bem, muito abertamente. Foi muito bom para ele. Depois disso, voltou a treinar muito bem e está feliz por estar de volta aos relvados. É importante um jogador de futebol divertir-se. O seu jogo caracteriza-se pela alegria e uma certa leveza que agora voltou a ter".

No entanto, o defesa, de 28 anos, teve uma atitude menos positiva, que já terá sido ultrapassada por ambas as partes.

"Acho que observaram isso muito bem na última sessão de treino do jogador, onde ele não causou uma impressão tão boa. Foi aí que perceberam que a situação não era tão fácil para ele, que ele não jogava. Já tive um jogador assim no Leipzig. Era a pessoa mais feliz quando jogava. Por isso, por exemplo, podia ir pescar com ele e sentar-me duas horas sem dar na cabeça. Com o João é a mesma coisa: quando joga, está tudo bem. Se ele não joga, então não está tudo bem", contou.

Recorde-se que Julian Nagelsmann utilizou Cancelo como titular nos primeiros quatro jogos ao serviço do Bayern Munique, mas, desde então, foi relegado para o banco de suplentes nas últimas três partidas e numa nem sequer foi utilizado. Josip Stanisic tem sido a primeira opção do técnico para a posição de defesa direito.