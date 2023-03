Julian Nagelsmann de saída do Bayern de Munique

Ao que tudo indica, Julian Nagelsmann estará de saída do Bayern de Munique e, provavelmente, será substituído pelo treinador alemão Thomas Tuchel.

A decisão, que foi primeiramente avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, apanhou de surpresa o Mundo do futebol, uma vez que o Bayern de Munique está nos quartos de final da Liga dos Campeões, segue nos "quartos" da Taça da Alemanha e é segundo classificado da Bundesliga, a um ponto do líder Dortmund.

De momento, situação do treinador alemão no emblema da Baviera não é a melhor. Recentemente, Nagelsmann abordou a possível existência de uma "toupeira" no balneário alemão, após ter visto táticas da equipa, para o jogo com o Bochum, serem reveladas à Imprensa. Além disto o Mundo Deportivo aborda uma possível falta de ligação entre treinador e jogadores, como uma das possíveis razões para este divórcio.

João Cancelo, que se transferiu para o Bayern de Munique neste mercado de inverno, mostrou-se surpreendido com a decisão e deixou uma palavra de apreço a Nagelsmann. "Não sabia! Fico um pouco surpreendido. Agradeço ao mister Nagelsmann, foi ele que me quis no Bayern. Toda a sorte do mundo para ele. Vou tentar encaixar ao máximo conceitos do nosso treinador proque temos vários jogos importantes, na fase decisiva da época. O Bayern é uma equipa sempre pronta a ganhar tudo", disse o internacional português, em declarações à SportTV após o final do jogo entre Portugal e Liechtentstein.