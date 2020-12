Júlio Ferreira conquista título europeu em Sarajevo

JN/Agências Hoje às 21:39 Facebook

O português Júlio Ferreira ganhou esta quinta-feira a competição de -80 kg do campeonato da Europa de taekwondo de categorias olímpicas, em Sarajevo, ao vencer na final o espanhol Jon Cintado.

O atleta do S. C. Braga, terceiro cabeça de série, derrotou Cintado, no combate decisivo, por 9-1.

Antes, Júlio Ferreira derrotou o croata Toni Kanaet, por 17-11, nas meias-finais, após bater o sérvio Ivan Karajlovic, por 22-11, nos quartos de final, e o eslovaco David Sajko, por 16-15, na segunda eliminatória.

Já Rui Bragança foi batido nos quartos de final da competição para -58kg, ao perder por 15-12 frente ao francês Cyrian Ravet, que viria a sagrar-se campeão europeu.

Antes, o atleta do Benfica tinha eliminado o dinamarquês Ricki Gene Farnes, na segunda ronda, por 11-3.

Na sexta-feira, Joana Cunha encerra a participação portuguesa, no torneio de -57 kg, estreando-se frente à romena Liana Musteata.