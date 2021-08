Julio Velázquez: "Acho que o resultado é justo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:48 Facebook

O treinador do Marítimo deixou elogios à reação da equipa insular diantes dos azuis e brancos, depois de uma má entrada no jogo.

"Temos de ser sinceros: não entrámos bem. O F. C. Porto entrou melhor. Faltou-nos continuidade no campo adversário. Tivemos de defender demasiado, em bloco baixo. E depois é o futebol: num lance bem desenhado, conseguimos empatar um jogo em que fomos inferiores na primeira parte. Mas gostei muito da reação da equipa. Na segunda parte equilibrámos completamente o jogo e tivemos uma bola no poste, que nos poderia ter dado a vitória. Acho que o resultado é justo, num jogo muito dividido", começou por dizer Julio Velázquez, deixando elogios aos atletas.

"Adaptaram-se de forma perfeita às alterações estruturais que tivemos de implementar em função do jogo. Os jogadores que entraram também jogaram muito bem. É um resultado merecidíssimo, contra um grande adversário. Este é um daqueles empates que ajuda a crescer e a evoluir. Ainda estamos em construção, com muitos jogadores novos, muitos a começar na Liga", concluiu.