Julio Velázquez de saída do V. Setúbal

Nuno Barbosa Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador espanhol Julio Velázquez não resistiu aos maus resultados e deixou o comando técnico do V. Setúbal, por mútuo acordo, avançou esta quinta-feira o clube em comunicado no site oficial, informando que Meyong será o técnico interino.

"O Vitória FC informa que chegou a acordo com o treinador Julio Velázquez para a cessação das suas funções enquanto líder do quadro técnico da equipa principal de futebol", avança o documento, frisando que a decisão foi "tomada por mútuo acordo" e com "efeitos imediatos", pelo que já não orientou a sessão desta tarde.

"O Vitória agradece a Julio Velázquez o trabalho desenvolvido ao longo deste período e enaltece o profissionalismo e a decisão que sempre demonstrou na defesa deste símbolo, desejando-lhe as melhores felicidades para o futuro", salienta o clube no comunicado.

Na missiva foi anunciado ainda que Albert Meyong assumirá o comando interino da equipa.

O V. Setúbal ocupa a 16.ª posição, com mais três pontos do que o Portimonense, o primeiro abaixo da linha de água.