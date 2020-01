Julio Velázquez diz que os jogadores do Vitória de Setúbal estão "mortos"

Hoje às 18:26 Facebook

O técnico espanhol que comanda o emblema setubalense não compreende a posição do Sporting de não adiar o jogo deste sábado entre as duas equipas e lembra que tem grande parte do plantel doente.

"Não acredito que o Sporting queira jogar com uma equipa morta", disse, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, Julio Velázquez.

O técnico espanhol assumiu estar a passar por uma situação inédita. "É a primeira vez que me acontece uma situação destas em 23 anos que treino. É difícil e não se trata de uma questão desportiva, mas de integridade física e saúde, que está acima de tudo. Quero sempre jogar, ganhar, mas estar a falar de um desporto, em que o mais importante são os adeptos", salientou o treinador da equipa sadina.

"Jogar com três jogadores e os juniores não é digno de uma competição que está, em minha opinião, entre as seis melhores ligas da Europa. Não acredito que este jogo se jogue no sábado. Seria incrível!", sustentou Julio Velázquez.

O Sporting rejeitou, esta quinta-feira, o pedido do Vitória de Setúbal em adiar o jogo de sábado da 16.ª jornada da Liga, alegando sobrecarga no calendário.

"Os calendários de competições estão sobrecarregados e inviabilizam que o Sporting possa anuir ao pedido de adiamento da próxima jornada feito pelo Vitória Futebol Clube", lê-se no comunicado do Sporting.

O Vitória de Setúbal fez, esta quinta-feira, um pedido formal à Liga de Clubes para o adiamento da receção aos leões, devido ao surto gripal que assola o plantel sadino.

"O Sporting lamenta os casos clínicos que afetam o plantel do Vitória de Setúbal", prossegue o emblema lisboeta.

De acordo com o clube leonino, o Vitória de Setúbal propôs a realização do jogo durante a semana de 3 a 7 de fevereiro, quando vão ser disputados os jogos da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, competição em que nenhum dos clubes está envolvido.