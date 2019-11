Julio Velázquez é o novo treinador do V. Setúbal

Hoje às 19:08 Facebook

O treinador espanhol sucede a Sandro Mendes e está de volta ao futebol português, depois de já ter orientado o Belenenses.

Julio Velázquez foi confirmado esta segunda-feira como treinador do V. Setúbal, sucedendo, assim, a Sandro Mendes no comando técnico dos sadinos. A duração do contrato não foi revelada.

O treinador espanhol, de 38 anos, está de volta ao futebol português, depois de já ter orientado o Belenenses em 2015/16 e 2016/17. Na última época comandou a Udinese, equipa do primeiro escalão do futebol italiano.

No currículo, Julio Velázquez também conta com passagens pelo Bétis e Villarreal (Espanha).