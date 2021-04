Julio Velázquez: "Saio da Luz orgulhoso da equipa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:03 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o treinador do Marítimo deixou elogios à equipa e destacou que o Marítimo teve oportunidades para conseguir o empate.

"Sinceramente, saio orgulhoso da equipa. Obviamente que o objetivo era somar pontos, se fossem os três melhor. Acho que fizemos um jogo muito bom, sério. Só há o erro da grande penalidade mas, em linhas gerais, a equipa esteve compacta, com bom equilíbrio defensivo e compromisso. Na primeira parte, faltou um pouco mais de calma com bola. Na segunda, mantivemos a seriedade, o compromisso, o trabalho, a organização a nível defensivo e melhorámos com bola. Tivemos ocasiões para, no mínimo, empatar o jogo", começou por dizer Julio Velázquez, sublinhando que o Marítimo vai conseguir permanecer na Liga.

"Com este espírito, compromisso e força, não tenho dúvidas de que a equipa vai alcançar os objetivos. Vai ser uma luta incrível, mas esta é a linha a seguir: compromisso, trabalho, não dar uma bola por perdida e, depois, com bola, a equipa ter qualidade. Esta tem de ser a filosofia. Parabéns ao Benfica pela vitória, mas parabéns aos jogadores pelo trabalho. Este Marítimo vai ficar na Liga. Todos juntos, conseguiremos o objetivo", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), esta segunda-feira, o Marítimo, no Estádio da Luz, na 25.ª jornada da Liga. O único golo do encontro surgiu ainda na primeira parte, aos 21 minutos. Depois de uma falta de Hermes sobre Rafa, Luís Godinho assinalou grande penalidade e, na hora de rematar, Luca Waldschmidt não falhou.