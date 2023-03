Júlio Vieira de Castro e Ziad garantem oferta superior à V Sports

Antigo candidato e antigo jogador querem apresentar proposta à direção liderada por António Miguel Cardoso e deixam um apelo aos associados para a Assembleia-Geral desta sexta-feira.

Júlio Vieira de Castro, antigo candidato à presidência do Vitória, juntamente com o antigo jogador Ziad e o empresário Brett Fenu-Borgia, garantiram, através de uma missiva enviada à imprensa, terem uma proposta superior para o clube, pedindo à massa adepta para não deliberar, nesta noite de sexta-feira, em Assembleia-Geral, sobre a proposta da V Sports.



Leia na íntegra a missiva:

"Somos um grupo de pessoas que amam o clube. Nos últimos meses, trabalhamos na preparação, e consequente implementação, de um plano de recuperação económico e desportivo para o Vitória Sport Clube.

Ficamos a saber, a pouco tempo de conseguirmos o nosso objetivo, que foi apresentada uma proposta de financiamento à direção do clube. Proposta que, na verdade, só serve a uma das partes e que irá colocar em risco todas as mais valias do Vitória Sport Clube. Esta proposta serve apenas para eliminar um acionista principal e ficar com as mais valias da nossa formação. Ainda para mais, custando-nos dinheiro e endividando-nos. A empresa que se apresentou sairá vencedora quer económica quer desportivamente, mas o nosso querido clube será apenas uma máquina de fazer campeões que enriquecerão outros.

Temos agora a possibilidade de trazer, através do nosso projeto, para a componente económica, um orçamento superior a esta oferta, sem empréstimos, mas com contrapartidas. Com efeito, teremos que assumir participações no capital social. Temos, para isso, valores iguais ou superiores aos 5,5 milhões propostos pela V SPORTS e podemos, desde já, assegurar o apport de 150 milhões de euros ao longo de três épocas, através da entrada de um parceiro de negócios da área financeira no seio dos patrocinadores do clube.

A nossa oferta é fortemente vincada pela vontade de, desportivamente, lutar pelos lugares cimeiros da classificação do campeonato português, assim como qualificar regularmente o nosso Clube para a Liga dos Campeões, desenvolver a secção de Futebol Feminino, criar uma secção de Rugby, assim como estabilizar as restantes modalidades e projetá-las a nível europeu - basquetebol, andebol, voleibol e outras modalidades a definir.

A nível social, o futuro passará por participar no desenvolvimento da nossa região, oferecendo apoio a todos os projetos de formação profissional e de solidariedade, entre muitos outros.

Por tudo isto, propomos à Assembleia Geral do Vitória Sport Clube, que irá decorrer hoje, que nada delibere, assim como pedimos à Direção do Vitória Sport Clube que nos receba e afira a nossa oferta.

Estamos, perante vós, imbuídos de um espírito genuíno de ajuda, colaboração, e apenas pretendemos ajudar o clube a sair da situação em que se encontra.

Recebam, desde já, os nossos melhores cumprimentos. Sabemos que, desta forma, poderão escolher um futuro melhor para o nosso Clube".