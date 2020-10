Jumbo-Visma, de Kruijswijk, também abandona o Giro

JN Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Jumbo-Visma também já não integrou o pelotão que partiu esta terça-feira para a 10.ª etapa (Lanciano-Tortoreto (177 km) da Volta a Itália.

A equipa holandesa tomou a decisão de abandonar o Giro na sequência do positivo à covid-19 do chefe de fila, Steven Kruijswijk, situação que determinou o fim da corrida para o 11.º classificado da geral. A Jumbo-Visma foi a segunda equipa a deixar a corrida, depois da Mitchelton-Scott.

"Achámos que a decisão mais responsável é abandonar o Giro, porque todos estivemos em contacto com o Steven", afirmou Addy Eggels, o diretor desportivo da Jumbo-Visma, que informou a organização da desistência apenas a 30 minutos do início da etapa.

"Dentro da equipa tomámos muitas precauções para evitar contágios. Eu sinto-me bem. É uma grande deceção ter recebido esta notícia e uma pena deixar o Giro desta forma", lamentou Kruijswijk, que falhara o Tour por lesão.

A Mitchelton-Scott foi a primeira equipa de renunciar à corrida, depois de quatro membros do staff terem acusado positivo ao novo coronavírus nos testes (571) realizados na segunda-feira, primeiro dia de descanso do Giro 2020. Recorde-se que, no sábado, a equipa australiana já havia ficado sem o britânico Simon Yates, também infetado com covid-19.