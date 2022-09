Juniores portugueses no "top 20" do contrarrelógio

JN/Agências Hoje às 12:00 Facebook

Os portugueses Gonçalo Tavares e António Morgado terminaram no "top 20" o contrarrelógio para juniores dos Mundiais de ciclismo de estrada, a decorrerem em ​​​​​​​Wollongong (Austrália), com o exercício individual a consagrar o britânico Joshua Tarling.

Os dois juniores portugueses 'fecharam' os 20 primeiros do 'crono', com Tavares a cumprir os 28,8 quilómetros de luta contra o cronómetro na 19.ª posição, a 2.23 minutos do vencedor, e Morgado a gastar mais dois segundos do que o seu companheiro de seleção.

"Sabemos que o contrarrelógio não é ainda o forte do António e do Gonçalo, que terão de trabalhar esta especialidade. Em percursos mais duros, conseguem defender-se melhor. Mas, em percursos como estes, em que a cadência é um fator preponderante, acabam por ceder mais tempo para os primeiros", analisou o selecionador nacional, José Poeira, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Se o resultado português "acaba por enquadrar-se dentro do que é normal", também a vitória de Joshua Tarling era expectável, com o britânico a confirmar o favoritismo com o tempo de 34.59 minutos.

Em segundo, ficou o ciclista da casa Hamish McKenzie, a 19 segundos, com o bronze a ser conquistado pelo alemão Emil Herzog, que ficou a 33 segundos do novo campeão mundial.

Os juniores voltam a competir ao final da noite de quinta-feira, na prova de fundo, na qual Portugal estará representado por António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares, José Bicho e Tiago Nunes.

A terceira jornada dos Mundiais de Wollongong foi totalmente dominada pelo Reino Unido, já que também Zoe Backstedt conquistou o ouro no contrarrelógio de juniores femininos, numa prova sem portuguesas.

A britânica cumpriu os 14,1 quilómetros em 18.26 minutos, sendo 1.36 minutos mais rápida do que a alemã Justyna Czapla, prata, e 1.49 do que a belga Febe Jooris, bronze.