Juniores voltam à competição oficial a 7 de agosto

Após uma paragem de quase ano e meio motivada pela pandemia de covid-19, estão de volta aos relvados as emoções do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, a principal montra do talento jovem do futebol português.

O pontapé de saída está marcado para o dia 7 de agosto e o calendário ficou esta quarta-feira definido no sorteio que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O detentor do troféu é o F. C. Porto, vencedor em 2018/19, ano em que somou à conquista nacional o título europeu de sub-19. Na temporada seguinte ainda se disputou a primeira fase, mas a segunda parou definitivamente a 7 e 8 de março de 2020. Já este ano, em maio e junho, a Federação Portuguesa de Futebol promoveu um torneio, mas sem valor competitivo.

O formato para a época 2021/22 mantém-se o mesmo: na primeira fase participam 24 equipas divididas por duas séries (Norte e Sul), com os quatro primeiros de cada a passarem para a fase de apuramento de campeão. Os oito restantes clubes de cada série vão disputar a permanência, com os três últimos a descerem à 2.ª Divisão.

Eis o calendário do Campeonato Nacional de Sub-19 da 1.ª Divisão:

Jornada 1 (7 de agosto)

Série Norte - Oliveirense-Gil Vicente, Tondela-V. Guimarães, Rio Ave-Vizela, Famalicão-P. Ferreira, Feirense-F. C. Porto, Leixões-Braga.

Série Sul - Estoril-V. Setúbal, Sacavenense-Sporting, Académica-Alverca, Vilafranquense-Amora, Belenenses-Nacional, U. Leiria-Benfica.

Jornada 2 (14 de agosto)

Série Norte - Gil Vicente-Leixões, V. Guimarães-Oliveirense, Vizela-Tondela, P. Ferreira-Rio Ave, F. C. Porto-Famalicão, Braga-Feirense.

Série Sul - V. Setúbal-U. Leiria, Sporting-Estoril, Alverca-Sacavenense, Amora-Académica, Nacional-Vilafranquense, Benfica-Belenenses.

Jornada 3 (21 de agosto)

Série Norte - Gil Vicente-V. Guimarães, Oliveirense-Vizela, Tondela-P. Ferreira, Rio Ave-F. C. Porto, Famalicão-Braga, Leixões-Feirense.

Série Sul - V. Setúbal-Sporting, Estoril-Alverca, Sacavenense-Amora, Académica-Nacional, Vilafranquense-Benfica, U. Leiria-Belenenses.

Jornada 4 (28 de agosto)

Série Norte - V. Guimarães-Leixões, Vizela-Gil Vicente, P. Ferreira-Oliveirense, F. C. Porto-Tondela, Braga-Rio Ave, Feirense-Famalicão.

Série Sul - Sporting-U. Leiria, Alverca-V. Setúbal, Amora-Estoril, Nacional-Sacavenense, Benfica-Académica, Belenenses-Vilafranquense.

Jornada 5 (11 de setembro)

Série Norte - V. Guimarães-Vizela, Gil Vicente-P. Ferreira, Oliveirense-F. C. Porto, Tondela-Braga, Rio Ave-Feirense, Leixões-Famalicão.

Série Sul - Sporting-Alverca, V. Setúbal-Amora, Estoril-Nacional, Sacavenense-Benfica, Académica-Belenenses, U. Leiria-Vilafranquense.

Jornada 6 (18 de setembro)

Série Norte - Vizela-Leixões, P. Ferreira-V. Guimarães, F. C. Porto-Gil Vicente, Braga-Oliveirense, Feirense-Tondela, Famalicão-Rio Ave.

Série Sul - Alverca-U. Leiria, Amora-Sporting, Nacional-V. Setúbal, Benfica-Estoril, Belenenses-Sacavenense, Vilafranquense-Académica.

Jornada 7 (25 de setembro)

Série Norte - Vizela-P. Ferreira, V. Guimarães-F. C. Porto, Gil Vicente-Braga, Oliveirense-Feirense, Tondela-Famalicão, Leixões-Rio Ave.

Série Sul - Alverca-Amora, Sporting-Nacional, V. Setúbal-Benfica, Estoril-Belenenses, Sacavenense-Vilafranquense, U. Leiria-Académica.

Jornada 8 (2 de outubro)

Série Norte - P. Ferreira-Leixões, F. C. Porto-Vizela, Braga-V. Guimarães, Feirense-Gil Vicente, Famalicão-Oliveirense, Rio Ave-Tondela.

Série Sul - Amora-U. Leiria, Nacional-Alverca, Benfica-Sporting, Belenenses-V. Setúbal, Vilafranquense-Estoril, Académica-Sacavenense.

Jornada 9 (16 de outubro)

Série Norte - P. Ferreira-F. C. Porto, Vizela-Braga, V. Guimarães-Feirense, Gil Vicente-Famalicão, Oliveirense-Rio Ave, Leixões-Tondela.

Série Sul - Amora-Nacional, Alverca-Benfica, Sporting-Belenenses, V. Setúbal-Vilafranquense, Estoril-Académica, U. Leiria-Sacavenense.

Jornada 10 (23 de outubro)

Série Norte - Leixões-F. C. Porto, Braga-P. Ferreira, Feirense-Vizela, Famalicão-V. Guimarães, Rio Ave-Gil Vicente, Tondela-Oliveirense.

Série Sul - U. Leiria-Nacional, Benfica-Amora, Belenenses-Alverca, Vilafranquense-Sporting, Académica-V. Setúbal, Sacavenense-Estoril.

Jornada 11 (30 de outubro)

Série Norte - F. C. Porto-Braga, P. Ferreira-Feirense, Vizela-Famalicão, V. Guimarães-Rio Ave, Gil Vicente-Tondela, Oliveirense-Leixões.

Série Sul - Nacional-Benfica, Amora-Belenenses, Alverca-Vilafranquense, Sporting-Académica, V. Setúbal-Sacavenense, Estoril-U. Leiria.

Jornada 12 (6 de novembro)

Série Norte - Gil Vicente-Oliveirense, V. Guimarães-Tondela, Vizela-Rio Ave, P. Ferreira-Famalicão, F. C. Porto-Feirense, Braga-Leixões.

Série Sul - V. Setúbal-Estoril, Sporting-Sacavenense, Alverca-Académica, Amora-Vilafranquense, Nacional-Belenenses, Benfica-U. Leiria.

Jornada 13 (20 de novembro)

Série Norte - Leixões-Gil Vicente, Oliveirense-V. Guimarães, Tondela-Vizela, Rio Ave-P. Ferreira, Famalicão-F. C. Porto, Feirense-Braga.

Série Sul - U. Leiria-V. Setúbal, Estoril-Sporting, Sacavenense-Alverca, Académica-Amora, Vilafranquense-Nacional, Belenenses-Benfica.

Jornada 14 (27 de novembro)

Série Norte - V. Guimarães-Gil Vicente, Vizela-Oliveirense, P. Ferreira-Tondela, F. C. Porto-Rio Ave, Braga-Famalicão, Feirense-Leixões.

Série Sul - Sporting-V. Setúbal, Alverca-Estoril, Amora-Sacavenense, Nacional-Académica, Benfica-Vilafranquense, Belenenses-U. Leiria.

Jornada 15 (1 de dezembro)

Série Norte - Leixões-V. Guimarães, Gil Vicente-Vizela, Oliveirense-P. Ferreira, Tondela-F. C. Porto, Rio Ave-Braga, Famalicão-Feirense.

Série Sul - U. Leiria-Sporting, V. Setúbal-Alverca, Estoril-Amora, Sacavenense-Nacional, Académica-Benfica, Vilafranquense-Belenenses.

Jornada 16 (4 de dezembro)

Série Norte - Vizela-V. Guimarães, P. Ferreira-Gil Vicente, F. C. Porto-Oliveirense, Braga-Tondela, Feirense-Rio Ave, Famalicão-Leixões.

Série Sul - Alverca-Sporting, Amora-V. Setúbal, Nacional-Estoril, Benfica-Sacavenense, Belenenses-Académica, Vilafranquense-U. Leiria.

Jornada 17 (11 de dezembro)

Série Norte - Leixões-Vizela, V. Guimarães-P. Ferreira, Gil Vicente-F. C. Porto, Oliveirense-Braga, Tondela-Feirense, Rio Ave-Famalicão.

Série Sul - U. Leiria-Alverca, Sporting-Amora, V. Setúbal-Nacional, Estoril-Benfica, Sacavenense-Belenenses, Académica-Vilafranquense.

Jornada 18 (18 de dezembro)

Série Norte - P. Ferreira-Vizela, F. C. Porto-V. Guimarães, Braga-Gil Vicente, Feirense-Oliveirense, Famalicão-Tondela, Rio Ave-Leixões.

Série Sul - Amora-Alverca, Nacional-Sporting, Benfica-V. Setúbal, Belenenses-Estoril, Vilafranquense-Sacavenense, Académica-U. Leiria.

Jornada 19 (8 de janeiro)

Série Norte - Leixões-P. Ferreira, Vizela-F. C. Porto, V. Guimarães-Braga, Gil Vicente-Feirense, Oliveirense-Famalicão, Tondela-Rio Ave.

Série Sul - U. Leiria-Amora, Alverca-Nacional, Sporting-Benfica, V. Setúbal-Belenenses, Estoril-Vilafranquense, Sacavenense-Académica.

Jornada 20 (15 de janeiro)

Série Norte - F. C. Porto-P. Ferreira, Braga-Vizela, Feirense-V. Guimarães, Famalicão-Gil Vicente, Rio Ave-Oliveirense, Tondela-Leixões.

Série Sul - Nacional-Amora, Benfica-Alverca, Belenenses-Sporting, Vilafranquense-V. Setúbal, Académica-Estoril, Sacavenense-U. Leiria.

Jornada 21 (22 de janeiro)

Série Norte - F. C. Porto-Leixões, P. Ferreira-Braga, Vizela-Feirense, V. Guimarães-Famalicão, Gil Vicente-Rio Ave, Oliveirense-Tondela.

Série Sul - Nacional-U. Leiria, Amora-Benfica, Alverca-Belenenses, Sporting-Vilafranquense, V. Setúbal-Académica, Estoril-Sacavenense.

Jornada 22 (29 de janeiro)

Série Norte - Braga-F. C. Porto, Feirense-P. Ferreira, Famalicão-Vizela, Rio Ave-V. Guimarães, Tondela-Gil Vicente, Leixões-Oliveirense.

Série Sul - Benfica-Nacional, Belenenses-Amora, Vilafranquense-Alverca, Académica-Sporting, Sacavenense-V. Setúbal, U. Leiria-Estoril.