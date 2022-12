Jupp Heynckes foi operado ao coração após ter duas artérias obstruídas

O antigo treinador do Benfica Jupp Heynckes foi operado ao coração em meados de novembro e falou pela primeira vez após a intervenção cirúrgica, onde revelou que foi uma das piores fases da vida.

Jupp Heynckes esteve internado duas semanas nos cuidados intensivos do hospital universitário de Dusseldorf, na Alemanha, para ser operado ao coração. Em declarações à revista "Kicker", o treinador alemão revelou que tinha duas artérias totalmente obstruídas e que foi necessário introduzir dois "bypasses".

"Foi o pior período da minha vida, não conseguia dormir, o tempo não passava, foi um martírio. Tenho de agradecer a todos os médicos que trataram de mim, não esperava uma operação tão séria", pode ler-se. Heynckes, que passou pelo Benfica na época 1999/00, ainda brincou com a final do Mundial 2022. "A final do Mundial foi um ótimo teste ao meu coração", disse.