Jurgen Klopp compara Darwin a Lewandowski

Na antevisão ao encontro entre Liverpool e Leicester (hoje, às 20 horas), Jurgen Klopp saiu em defesa do avançado dos "reds", Darwin Núñez, comparando o período de adaptação do uruguaio à Premier League, com o que Robert Lewandowski passou no Dortmund.

Darwin soma nove golos na temporada, 2022/23, mas tem recebido muitas críticas relativamente à capacidade finalizadora. Klopp considera que faz parte do processo e encontra semelhanças com os primeiros tempos de Lewandowski (atualmente no Barça), no Borussia Dortmund, treinado pelo alemão.

"Para ser honesto, vejo muitas semelhanças entre a condição de um e outro nessas fases. E se perguntarem a "Lewa", ele provavelmente anuirá: tivemos sessões específicas de treino de finalização e ele [Lewandowski] não acertava uma! Chegámos a apostar, a €10: dizia-lhe "se marcares mais do que dez golos, dou-te €10; caso contrário, pagas-me tu €10 a mim". E digo-vos que andava com os bolsos cheios de notas", revelou Klopp.

O treinador germânico deu uma grande prova de confiança a Darwin, concluindo a intervenção com a receita para o uruguaio evoluir a capacidade goleadora. "Tudo se resume a manter a frieza e a calma: quando percebem que têm uma hipótese, é ficarem calmos", concluiu o técnico.