Jurgen Klopp confirma: Diogo Jota fora do Mundial 2022

Lesão que o avançado português do Liverpool contraiu frente ao Manchester City é impeditiva de marcar presença no Catar.

Diogo Jota está descartado para o Campeonato do Mundo de 2022 e é baixa de peso para a seleção portuguesa.

O avançado do Liverpool saiu de maca do jogo com o Manchester City e a lesão contraída é, sabe-se agora, impeditiva de entrar nas opções de Fernando Santos. De acordo com o site "The Athletic", Diogo Jota foi sujeito a uma bateria de exames por parte do departamento médico do Liverpool e, esta terça-feira, confirmaram-se as piores expectativas: o jogador, de 25 anos, vai ficar afastado da competição durante várias semanas e, tendo em conta que o Mundial arranca a 20 de novembro, a recuperação plena é impossível.

Em conferência de imprensa, Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, confirmou que Diogo Jota falhará os próximos jogos dos "reds" e não marcará presença no Catar. "Sim, vai falhar o Mundial, tem uma lesão muscular grave na coxa. São más notícias para ele, para nós, para Portugal, para todos..", disse.

A ausência de Diogo Jota é mais uma dor de cabeça para Fernando Santos, que, para o ataque, também já perdeu Pedro Neto, por lesão, e Rafa, que abdicou da seleção.