Jurgen Klopp entusiasmado com LuIs Díaz

O treinador do Liverpool mostrou-se satisfeito com a boa disposição mostrada pelo reforço Luis Díaz, vindo do F. C. Porto, nos treinos do emblema britânico.

"Acho que nunca vi um jogador sorrir tanto nos treinos. Está sempre bem disposto!", assinalou Jurgen Klopp na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leicester, para a 24.ª jornada da Premier League.

De seguida o técnico alemão abordou a estreia de Díaz na Taça de Inglaterra, frente ao Cardiff. O colombiano entrou aos 58 minutos e ainda foi a tempo de desempenhar um papel importante no golo de Minamino, na vitória dos "reds" (3-1). "Encaixou-se naturalmente na nossa forma de atacar e jogou exatamente como queriamos. Ainda assim, há pormenores a rever e melhorar", concluiu.