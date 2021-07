Jürgen Klopp escreve a adepto nervoso pelo começo da escola

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:43 Facebook

Lewis Balfe, 11 anos e adepto do Liverpool, perguntou a Klopp como é que lida com os jogadores que ficam nervosos antes dos jogos.

Jürgen Klopp respondeu à carta partilhando algumas experiências próprias. "Posso contar-te um segredo? Eu também fico nervoso. Para ser honesto, ficaria preocupado se não ficasse nervoso, porque quando acontece dá-me uma chance de transformar essa energia em algo positivo".

O técnico acrescentou que quando os jogadores estão nervosos., explica-lhes o quão importantes são para ele e o quanto acredita neles. "Não duvido que será exatamente o mesmo para ti com a tua família".

"Não tens de te preocupar com coisas más acontecerem. Como sabes, perdi algumas finais e isso não é um bom sentimento, mas com a ajuda da minha família e amigos continuei e no final conseguimos ser bem-sucedidos. Se tivesse quebrado nos maus momentos, isto não seria possível, por isso sê positivo acerca de ti próprio".

O treinador finalizou ao referir a ideia de que Lewis faz parte da família do Liverpool e que isso significa que tem milhões de pessoas que querem que seja feliz. "O teu apoio significa muito para mim e para toda a gente no Liverpool, espero que esta carta mostre que te apoiamos também".

A mãe de Lewis explicou ao "Maidenhead Advertiser", site da localidade onde o jovem vive, que o filho sempre foi um pouco nervoso e ansioso com o começo da escola. "Espero que ele reflita e leia a carta nesses momentos, para que se relembre dos exemplos".

"Ele ficou felicíssimo. Pensava que eles iam enviar algo que fosse apenas assinado, mas foi uma carta muito sentida", explicou Milena.